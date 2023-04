Escola estadual comemora 70% de aprovação em vestibulares

Com 70% dos alunos que frequentaram a 3ª série do Ensino Médio em 2022 aprovados para cursos do ensino superior, o Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) João Henrique de Almeida preparou uma grande festa para comemorar o resultado. Utilizando o tema “Resultado de Milhões”, a escola localizada na zona sul de Teresina mais uma vez se destaca na conquista de vagas para universidades de todo o país.



O estudante João Vitor Rodrigues da Silva, aprovado para Direito na Universidade Federal do Piauí (Ufpi), é um dos 77 alunos, dentre os 110 que concluíram o Ensino Médio em 2022, que já conquistaram uma aprovação.

“A escola sempre esteve nos motivando, seja com o Pré-Enem Seduc presente na escola, como com o incentivo por parte dos professores preocupados com a nossa rotina, sempre motivando a nunca parar. Além disso, eles sempre reforçaram a parte de conteúdo, com a gente focado sempre na preparação para o vestibular. Minha expectativa agora é iniciar o curso que eu sempre sonhei e ser um bom profissional”, destaca João Vitor.

Maria Luiza de Amado do Carmo, de 17 anos, também conquistou uma vaga no curso de Direito da Ufpi. A estudante enaltece a preparação que recebeu no Ceti João Henrique, em tempo integral que, segundo ela, deu a rotina necessária ao bom aproveitamento dos estudos.

Alunos da escola tempo integral João Henrique comemoram a aprovação no vestibular (Foto: Reprodução/Seduc)

“Os profissionais da escola sempre se preocuparam em nos preparar da forma correta para o vestibular e eles fizeram isso por diversos meios, tanto reforçando as aulas aqui no colégio, as atividades, trazendo professores de outras escolas, aplicando outros projetos e também se preocupando com questões extras como a prática de esportes para que a gente não ficasse presos apenas ao momento do estudo”, relata Maria Luiza.

A futura jornalista Camila Ohana Almeida Araújo estudará na Ufpi assim como os colegas. Ela atribui a conquista a seu esforço, bem como todo um suporte que recebeu da escola e do Pré-Enem Seduc.

“Os professores, todos da escola e o Pré-Enem Seduc foram muito importantes para a nossa preparação, porque eles estiveram aqui de sábado a sábado, na semana de aplicação das provas do Enem, das 7h às 17h. Foi algo bem rígido, complicado para poder conciliar com a vida pessoal, com escola e preparação para o Enem, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele sempre nos guia para o caminho certo, que é a aprovação no vestibular”, completa a estudante.

Alunos e professores foram recepcionados na quadra da escola pelos demais estudantes que fizeram uma grande homenagem aos aprovados, com discursos emocionantes e uma energia que contagiou a todos os presentes.

A diretora da escola, Djanira Alencar, aproveitou o momento de festa para anunciar a grande notícia de iniciar o Pré-Enem 2023 no dia 15 de abril, de forma presencial, para toda a escola.

“Com muita alegria que eu estou aqui hoje para homenagear a todos eles por esse grande feito. Eu sei que isso é um trabalho de muitas mãos, como dos professores que ajudaram muito. Todos queremos o melhor para nossos alunos. Sou grata principalmente a meu Deus, que é todo poderoso e que me proporcionou estar hoje comemorando essas conquistas, de muitas ainda que virão. Agradeço também ao Canal Educação e à Seduc que muito fizeram por todos nós”, enfatiza a diretora.

A superintendente de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Viviane Carvalhedo, diz que para a secretaria, resultado de milhões é olhar para esses alunos que passaram três anos na escola, sendo dois anos desafiadores ao extremo pela pandemia, e ver a felicidade estampada no rosto de cada um.

“Resultado de milhões é ter uma escola que se empenha para fazer vocês trilharem o caminho que vocês merecem, é enxergar toda a política educacional do estado do Piauí, todo o recurso que é investido se concretizar em aprovações no Enem. Resultado de milhões é quando a gente faz do Piauí o 9º colocado no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação). E estamos aqui para dizer a eles que são exemplos como esses que nos levam a acreditar ainda mais no Piauí”, finaliza a superintendente.

Também estiveram presentes na homenagem a diretora da Unidade de Mediação Tecnológica da Seduc e do Canal Educação, Karoline Mendes, o coordenador das escolas de Tempo Integral, Alberto Machado e a gerente da 19ª Gerência Regional de Educação, Marlene Lima.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no