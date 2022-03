Esperantina: famílias ficam desabrigadas após rio Longá superar cota de inundação

As fortes chuvas registradas na região do município de Esperantina estão causando transtornos para a população após o rio Longá, que corta o município, superar a cota de inundação neste final de semana. Com a cheia, a água do rio invadiu ruas e famílias ficaram desabrigadas nos bairros Centro e Pedreiras.

Foto: Kleber Oliveira/Revista AZ

De acordo com informações do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível atual do rio é de 7,96 m, ou seja, 56 cm acima da cota de inundação (7,40). A expectativa, segundo o CPRM, é que o nível rio Longá fique estável nas próximas horas, contudo, permaneça acima da cota de inundação.



A Defesa Civil de Esperantina emitiu um alerta para que a população evite exposição nas zonas com possibilidade de alagamentos. Pontos de apoio estão sendo preparados pela Prefeitura do município para receber os moradores das áreas de risco em caso de emergência. Para atender os moradores, a Defesa Civil disponibiliza o número: (86) 99926-3496.



Bacia do Parnaíba

Devido as chuvas intensas registradas nos últimos dias foi observada a elevação do nível dos rios na bacia do Parnaíba. Em Barras, o nível do rio Marathaoan observado no momento é de 4,08 m, superando em 38 cm a cota de alerta (3,70 m), sendo prevista manutenção do nível nas próximas 8 horas para valores em torno de 4,07 m, continuando em cota de alerta.

Os rios que passam nas cidades de Luzilândia e Barras encontram se nesse momento em situação de alerta. Com relação à Luzilândia, a cota atual do rio Parnaíba é de 5,29 m, com valor de previsão para as próximas 12 horas de 5,21 m, 21 cm acima da cota de alerta (5,00 m), portanto em cota de alerta e ficando 49 cm abaixo da cota de inundação.

