Estiagem e altas temperaturas são previstas para próximo trimestre no Piauí

O Piauí deverá ter a estiagem agravada e temperaturas ainda mais elevadas no próximo trimestre. Isso é o que aponta os dados da Previsão Sazonal de Consenso divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME). Essa é a previsão mais importante para o calendário agrícola.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro no Piauí – que marca o início dos cultivos no Estado -- serão de chuvas irregulares no Sul do estado, o que é diferente das previsões traçadas pelos órgão climatológicos nos último dois anos. Já as outras regiões deverão apresentar precipitações na média.

“Diferente da condição dos dois últimos anos, a previsão veio bastante diferenciada com um quadro de normalidade para chuva, ou seja, de chuvas dentro da média com possibilidade de oscilações para cima ou para baixo. Chama atenção também que o extremo Sul vem apresentando para o trimestre um quadro de anomalia negativa, possibilidade de apresentar chuva abaixo da meta climatológica”, explicou o climatologista Werton Costa.

Foto: Arquivo / O Dia

A mudança de temperatura em duas faixas do Oceano Atlântico, uma que margeia o Nordeste e outra na região amazônica, deverá provocar o fenômeno. Werton Costa alerta ainda para a alta de temperaturas prevista para o próximo trimestre.

“Segundo a nota técnica do CPTEC, teremos no Piauí temperaturas acima da médica climatológica. Isso contrasta muito com a condição climatológica normal, uma vez que a temporada chuvosa começa a se consolidar a partir de janeiro. Quando a nota técnica coloca que teremos um incremento de calor nesse período, é uma sinalização que poderemos ter efetivamente um desvio de parte da chuva que estava anteriormente previsto”, finalizou.

