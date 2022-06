Estudante piauiense ganha bolsa para estudar na Universidade de Nova York

O estudante piauiense Haziel de Oliveira Soares foi selecionado para uma bolsa de estudo para cursar Física na Universidade de Nova York, campus de Abu Dhabi. O jovem embarca em setembro para realizar o grande sonho de estudar em uma instituição norte-americana.

Haziel de Oliveira é natural de Barras, no Norte do Piauí, mas cursou o ensino médio no Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) João Henrique de Almeida, em Teresina. O estudante já representou o Piauí em programas como Jovem Senador e Parlamento Jovem.

Foto: Arquivo pessoal

“Desde o ensino Fundamental me envolvi em atividades de liderança, quando fui aceito para a Cidade Olímpica Educacional, que é um preparatório para olimpíadas científicas e a partir daí meu interesse só cresceu para com atividades extracurriculares. No meu primeiro ano do ensino Médio fui líder de turma e não parei por ai”, disse.

Haziel de Oliveira explicou que a bolsa conquistada inclui todos os custos pessoais e com o curso. “Era o que eu realmente queria estudar. Eu recebi uma bolsa completa que paga todos os meus custos desde a anuidade da universidade até materiais, moradia, alimentação e despesas pessoais como as próprias passagens aéreas”, afirmou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da SEDUC