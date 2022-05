Estudantes piauienses fazem campanha para construir carro de Fórmula 1

Vinte e cinco estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Piauí (UFPI) desenvolveram um carro de Fórmula 1. Os alunos buscam agora incentivo para levar o carro para a Fórmula SAE BRASIL, maior competição estudantil organizada pela Society of Automotive Engineers, que acontece em agosto, em São Paulo.

José Vinícius, de 23, é um dos estudantes que faz parte do projeto, e atualmente mora em Campinas (SP). O jovem conta que o carro começou a ser desenvolvido em meados de 2018, com apoio da professor Simone, ao perceberam uma carência do curso em projetos ligados a área automotiva.



(Foto: Arquivo Pessoal)

Para desenvolver o carro, os estudantes buscaram parceiros para apoiar o projeto. “Uma das dificuldades é com relação à parte financeira. Desde o início do projeto não recebemos apoio da UFPI, como bolsa de estudos para que pudéssemos comprar peças para o carro. O laboratório que poderia ser usado está sem manutenção, e faltam equipamentos, como lixas e brocas. Para solucionar esse problema, fizeram parceria com o Senai, para que pudessem fornecer o laboratório e equipamentos para fazer a manufatura do carro”, conta.



Devido a falta de incentivo, os estudantes estão realizando rifas e aceitando parcerias. Os recursos serão utilizados para concluir o carro e levá-lo para São Paulo. A Fórmula SAE Brasil é uma competição de nível mundial e que tem algumas etapas nacionais.



Ramon dos Santos é estudante de engenharia mecânica e ficou responsável pela parte do motor. Já Elson Victor é projetista de feios e é responsável pelos pedais e a parte interna do carro. Os dois, assim como os demais integrantes do grupo, estão animados com a competição e esperam ter bons resultados na terra da garoa.



“Ainda temos muito o que fazer, mas estamos realizando testes e está dando tudo certo. Seremos a primeira equipe de Fórmula SAE do Piauí representando a competição, então queremos levar um projeto bem feito para fazer a diferença”, destacou Ramon dos Santos.



Após repercussão no programa Bom Dia News, um empresário doou 10 mil reais aos estudantes. Com isso, eles possuem parte da quantia necessária para continuar desenvolvendo o projeto. Quem também quiser ajudá-los, pode entrar em contato pelas redes sociais da equipe (@bullracing_fsae).



