Estudantes protestam contra cancelamento de vagas para Sisu na Uespi

Após a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) anunciar que não irá ofertar vagas para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) no semestre 2023.1, estudantes e pais de alunos realizaram uma manifestação em frente ao Ministério Público de Teresina (MPPI) nesta terça-feira (29). Cerca de 12 mil vagas deixarão de ser ofertadas este ano para o ingresso na universidade para o primeiro período de 2023. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 10 de novembro.

A estudante Ana Luiza Melo reclama da decisão que reduz a quantidade de vagas para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “A gente fica muito insatisfeito. Eu, por exemplo, já estou tentando [uma vaga] há bastante tempo e ter que esperar mais tempo ainda é muito torturante, e ainda com o risco de não conseguir”, disse a jovem.

Letícia Islavia almeja cursar medicina e enfatiza que se sentiu prejudicada com a decisão. “Já que só temos uma universidade abrindo turmas, complica para entrar, pois diminui as vagas, principalmente porque é um curso concorrido. Deveriam abrir o Sisu para a gente, que aí aumentaria as vagas e ficaria mais fácil da gente concorrer”, pontuou.

Segundo a dentista Francialva Veras, mãe de uma das candidatas que pretende concorrer a uma vaga na Uespi, a informação surpreendeu pais e estudantes que estavam se preparando há bastante tempo para conseguir a aprovação.

“Estamos de luto pela educação. Passamos o ano todo acompanhando nossos filhos, nos planejando com eles, vendo em que faculdade eles vão colocar as notas e, de repente, às vésperas do Enem, a Uespi nos vem essa notícia”, destacou.

De acordo com o pró-reitor de Ensino de Graduação da Uespi, Paulo Pinheiro, o calendário 2022 da universidade vai ser concluído com atraso de quase um ano. Por isso, o colegiado tomou a decisão de adiar a abertura de vagas para o segundo semestre de 2023.

“Nós pretendemos solucionar, por uma decisão colegiada do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de cancelamento do período 2023.1, que iria começar em outubro. [Em vez disso] em outubro de 2023 irá começar o período 2023.2, e nós ainda assim só iremos regularizar nosso calendário acadêmico ao ano civil em 2024”, explicou.

