Evaldo Gomes demostra confiança em eleição de deputados do Solidariedade

O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do Solidariedade no Piauí, defendeu nesta quinta-feira (22/09) a paridade nas chapas de deputado federal e estadual de projetou que o partido elegerá um nome para a Câmara Federal e até três para a Assembleia Legislativa nesta eleição.

Evaldo Gomes rebateu as críticas sobre supostos favorecimentos nas chapas. “Eu já tenho mandato, mas as outras duas vagas estão disputando de igual para igual. E a chapa de federal também tem igualdade na disputa. Temos condições reais de eleger um deputado, onde todos que estão na chapa estão disputando de igual para igual”, disse.

Evaldo afirmou ainda que é subestimado por alguns políticos que ele considera ter inveja do seu histórico na política. “Muitos acham que não vamos eleger deputados. Mas teremos um resultado positivo e vai calar a boca dos invejosos”, comentou.

O candidato destacou ações de seu mandato na Alepi e citou os projetos de lei que criou a meia passagem no sistema de transporte intermunicipal e o piso dos farmacêuticos. Para um novo mandato, Evaldo Gomes comentou que vai priorizar o diálogo para evitar greve na educação, desburocratização no sistema de regulação da saúde e investimentos na segurança pública.

Sobre a disputa pelo Palácio de Karnak, Evaldo projetou que Rafael Fonteles (PT). “O grupo é forte, grande. O Rafael visitou os 224 municípios. Todos os municípios tem uma obra do governo. Ele é o candidato do presidente Lula. Ele é preparado e pronto para governar o Piauí. Vai ser o melhor governador da história do Piauí”, finalizou.

