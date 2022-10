Evento discute nesta segunda (10) avanços e falta de acesso ao saneamento em Teresina

Nesta segunda-feira (10) e na terça (11), Teresina vai receber a palestra “Os avanços do saneamento no Brasil e os impactos para a população”. O tema será debatido durante o evento Vozes do Saneamento, com a presença de Edison Carlos, presidente do Instituto Aegea, núcleo de inteligência socioambiental da Aegea. A palestra acontece no hotel Blue Tree Rio Poty, às 8h. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas de forma on-line no site da Águas de Teresina.

O presidente do Instituto Aegea estará na capital piauiense para também conhecer projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela Águas de Teresina. A abordagem do tema trará à tona todas as transformações que uma cidade conquista a partir do saneamento básico, uma mudança que inicia com a melhoria na saúde pública e na qualidade de vida da população, e também inclui preservação ambiental, valorização imobiliária, desenvolvimento do turismo, chegando até a redução de evasão escolar, da mortalidade infantil e de índices de violência pública.

Apesar de Teresina ter mais que dobrado o sistema de esgotamento sanitário, saindo de 19% para 42,6%, o número ainda é baixo e representa menos da metade da população com cobertura de esgotamento.

Confira a programação:

Segunda-feira (10):

8h – “Vozes do Saneamento”, no Blue Tree

14h – Visita projeto “Saneamento na escola”

15h30 – Visita em área irregular (bairro Morros)

Terça-feira (11):

9h – Visita sede Timon

10h – Visita Escola em Timon

15h – Programa Saúde Nota 10

