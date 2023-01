Fake news de

Moradores da cidade de Oeiras, a 227 km de Teresina, lotaram os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município após circular nas redes sociais uma notícia falsa de que estariam sendo distribuídos cartões da Caixa Econômica Federal (CEF) para recebimento do "bolsa picanha".

A fake news começou a circular pelas redes na última quarta-feira (04) e resultou no aumento da demanda por atendimentos nos CRAS de Oeiras. De acordo com populares, eles teriam sido informados que o falso benefício era destinado à população em situação de vulnerabilidade social.

Em uma das fotos que viralizou na cidade está um falso cartão da Caixa Econômica Federal (CEF) com uma foto da carne e o nome "Picanha para todos". Já outra imagem, aparece uma picanha embalada com o emblema do Governo Federal e a frase "Distribuição gratuita". As duas imagens são falsas.

Com a polêmica, a Prefeitura de Oeiras precisou emitir uma nota para esclarecer que a informação divulgada pelas redes sociais sobre o "bolsa picanha" era fake news. "Não é verdadeira a informação que circula nas redes sociais sobre a distribuição de carnes nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Em nenhuma momento a ação foi programada ou promovida pela Semas. A Assistência Social do município de Oeiras segue se empenhando no desenvolvimento das políticas públicas de proteção social e fortalecimento da convivência com a família e com a comunidade", informou em nota.





