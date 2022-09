Feira do Empreendedor ultrapassa número de inscrições e reúne grande público em Teresina

A Feira do Empreendedor 2022, promovida pelo Sebrae, vem reunindo um grande público no Centro de Convenções de Teresina, localizado na zona Norte da capital. O evento, que teve início na quinta-feira (08) e segue até domingo (11), traz oportunidades e ideias de negócios para empreendedores, estudantes e público em geral. A programação conta com mais de 100 atividades, stands de diversos segmentos, mesas redondas, consultorias e palestras com profissionais renomados.

Feira do Empreendedor reúne milhares de pessoas em Teresina (Foto: Reprodução/Sebrae Piauí)

Considerado o maior evento de empreendedorismo do Piauí, a feira, que tem entrada gratuita, superou as expectativas de público, e reuniu mais de 17 mil pessoas em seu primeiro dia de realização. “A feira é para quem quer empreender, para quem já empreende ou quer acompanhar as tendências e inovações do mercado. É uma feira de conhecimento. Nossos visitantes terão espaços montados, bem estruturados e com conforto, para que possam ter uma boa experiência”, afirma Delano Rocha, diretor técnico do Sebrae.

Durante o evento, o visitante tem a oportunidade de conhecer produtos e empresas piauienses de diversos setores, como inovação e tecnologia, artesanato, moda, gastronomia, agricultura rural, entre outros. Além de poder tirar dúvidas sobre crédito, finanças, comércio, indústria e mais com profissionais qualificados do Sebrae.



O visitante tem a oportunidade de conhecer empresas piauienses voltadas para segmentos diversos, como inovação e tecnologia (Foto: Reprodução/Sebrae Piauí)

A Feira do Empreendedor também conta com nomes renomados do mundo empresarial e digital, como o mestre em finanças Gustavo Cerbasi; Tallis Gomes, desenvolvedor de grandes startups do mundo digital, entre outros. “Nossa preocupação foi trazer conteúdo para feira e a melhor programação foi montada”, destaca Delano Rocha.

Na noite desta sexta-feira (09) milhares de pessoas assistiram à palestra de Zico, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, que falou sobre como formar um time campeão. O ex-futebolista utilizou exemplos emocionantes da sua própria carreira, destacando a determinação que foi preciso ter em busca da vitória.



Zico falou sobre sua carreira e obstáculos que precisou vencer na vida (Foto: Reprodução/Sebrae Piauí)

Neste sábado (10), das 16h às 22h, a programação contará com palestras de João Kepler e Davi Braga; Rivkah e Gustavo Caetano, além de oficinas, bate-papos, atendimentos, jogos, entre diversas outras atividades.

O Sistema O Dia de Comunicação também conta com um stand no evento e está realizando uma cobertura especial, trazendo todos os detalhes da maior feira de empreendedorismo do Piauí.



