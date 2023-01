Filha de Sarah Menezes sofre queimadura grave no rosto em acidente, em Teresina

A filha da judoca Sarah Menezes, Nina Pietri Menezes, de um ano de oito meses, sofreu queimaduras de segundo grau no rosto durante um acidente doméstico na manhã da última terça-feira (17), em Teresina. A criança está internada no Hospital Unimed sob cuidados médicos.

“Nina teve queimadura de segundo grau na face e está sob cuidados médicos no Hospital Unimed, em Teresina, com o acompanhamento especial da cirurgiã plástica Dra Vanessa Rochele. Nina está estável, consciente e falando”, disse a assessoria de imprensa de Sarah Menezes na tarde desta quinta-feira (19).

No dia do acidente a judoca estava em São Paulo, com a Seleção Brasileira de Judô, mas já retornou para a capital, Teresina. Já o pai da criança, o judoca francês Loic Pietri, não está no Brasil por agenda de treinos.

Foto: Reprodução / Instragram

Sarah Menezes é treinadora da Seleção Brasileira de Judô desde janeiro de 2022. Devido ao acidente, ela não irá acompanhar a Seleção no Grand Prix de Portugal que acontece de 27 a 29 de janeiro. A Confederação Brasileira de Judô foi comunicada da decisão da treinadora de retornar ao Piauí para acompanhar a filha.

