Fim de semana de carnaval será de chuva em todo o Piauí, aponta Semar

O carnaval deve ser de chuva em todas as regiões do Piauí. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), as precipitações devem ocorrer principalmente na faixa litorânea - Norte - devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e, a efeitos locais, como: brisa, relevo, temperatura e umidade.



Para o fim de semana em Teresina, a previsão é tempo nublado com chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 20Cº com ventos moderados. Em Parnaíba, litoral do Estado, a Semar prevê tempo parcialmente nublado com chuvas no decorrer do dia.

Outras regiões do Estado

Centro-norte - Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas; temperatura mínima de 22ºC e ventos fracos.

Sudeste - Tempo nublado com chuvas isoladas. Os ventos serão moderados com temperatura mínima de 22ºC

Sudoeste - Chuvas e trovoadas isoladas. Ventos serão fortes com temperatura mínima de 22ºC;

