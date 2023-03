FM O DIA chega aos 42 anos unindo tradição e inovação

Da música a informação, da participação popular a promoções. Essa é a fórmula que a FM O Dia, primeira rádio em Frequência Modulada (FM) do Piauí, consolidou no estado. Com mais de quatro décadas no ar, a tradição se une agora a inovação e a um novo formato de fazer comunicação pelas ondas do rádio.

Nesta quarta-feira (15), a FM O Dia 92,7 chega aos 42 anos. Pelos microfones da emissora já passaram os principais nomes da comunicação do estado. No jornalismo ou no entretenimento, a FM O Dia carrega a marca da credibilidade de mais de sete década do sistema O Dia de Comunicação.

Para Abraão Silva, novo diretor da emissora, a rádio está madura o suficiente para aderir aos novos tempos da comunicação. “A Fm O Dia sempre foi uma rádio de prestígio por ser a primeira FM do Piauí. Ela tem uma história muito importante porque por aqui passaram grandes comunicadores. Essa nova fase da FM O Dia é uma nova era no quesito comunicação mais próxima do povo, uma comunicação humanizada. É isso que o rádio precisa. É que a gente esteja mais próximo das pessoas, dos ouvintes”, explicou Abraão.

Recentemente, Abraão Silva, um dos principais nomes do rádio do Nordeste, chegou a FM O Dia juntamente com os comunicadores Ana Karyne, que apresenta o Tamo Junto; e ‘Erickzão’, que alegra as tardes do teresinense. O trio se uniu ao time da emissora e, juntos, têm a missão de liderar a audiência no estado.

“A FM O Dia tende a crescer mais ainda. A gente caminha para ser a FM mais ouvida do Piauí. Acredito que estamos construindo isso com um time de profissionais. Temos os melhores comunicadores do estado. Formamos um time e integramos o grupo de comunicação que mais cresce no Piauí”, afirmou Abraão Silva.



