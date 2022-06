Fundação Octavio Miranda realiza 1º Seminário O DIA em Debate nesta terça (21)

Acontece durante todo o dia de hoje (21) a primeira edição do Seminário O DIA em Debate. O evento é uma realização da Fundação Octavio Miranda e discute as “Energias Renováveis como vetor de desenvolvimento do Piauí". O 1º O DIA em Debate acontece no Sesc Cultural, na Avenida Raul Lopes, e oferta gratuitamente ao público duas palestras e três mesas redondas sobre sustentabilidade, meio ambiente, economia e desenvolvimento.



A programação começa com a palestra de abertura proferida pelo professor Marcos Lira, engenheiro eletricista e referência nos estudos de energia no Piauí. Marcos Lira também é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Após a palestra de abertura, por volta das 10h15, acontece a Mesa Redonda I – Cadeia de Produção de Energias Renováveis no Piauí e ambiente de negócios, com o Howzenbergson Brito, diretor de Eenergias Renováveis na Seminper, Valmir Falcão Sobrinho, economista, e Marcos Lira.



Foto: Divulgação

A programação terá uma pausa para o almoço às 11h45 e retorna às 14h com a palestra Concessões Públicas, PPP’s na Administração Pública e Captação de Recursos por Prefeituras por meio do setor elétrico. Essa palestra será proferida pelo advogado Campelo Filho.

Às 15H acontece a Mesa Redonda I, sore o cenário da Geração e Distribuição de Energia no Piauí e o Impacto da Energia Solar Habitacional, com a ex-superintendente da SUPARC, Viviane Moura; Ribamar Lima, engenheiro eletricista e advogado, e com Jean Cantalice, presidente da Associação Piauiense das Empresas de Energia Solar.

Às 16h acontece a Mesa Redonda III com o tema Biomassa e Sustentabilidade, com Francisco de Assis da Silva Mota, pesquisador na área da biomassa e professor universitário. Também participam desta mesa redonda o superintendente do Meio Ambiente do Piauí, Carlos Moura Fé, e Luiz Fernando, do Grupo Olho D´Água.

Às 18h no encerramento do evento, será entregue o Selo O DIA Cidades Eficientes em Energias Renováveis para Prefeituras de municípios piauienses que geram energias limpas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no