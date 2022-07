Gasolina: redução de R$ 0,20 deve chegar às bombas em até cinco dias, diz Sindipostos

A Petrobrás anunciou nesta terça-feira (19) uma redução de R$ 0,20 centavos no preço da gasolina vendida às distribuidoras de combustível. O reajuste vale a partir de hoje (20), fazendo com que o litro fornecido pelas refinarias da estatal caia de R$ 4,06 para R$ 3,86. Porém, o valor menor pode demorar entre um e cinco dias nas bombas.

De acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Piauí (Sindipostos), esse é o período em média que os estabelecimentos fazem a reposição do produto. “Nós dependemos muito das distribuidoras, do repasse delas. Os postos são como um espelho das distribuidoras. E como eles compraram produtos com o preço anterior, também repassam com o preço antigo”, explicou Alexandre Valença, presidente do Sindipostos.

(Foto: Nathália Amaral / O DIA)

Por conta disso, o estoque nos postos de combustíveis pode demorar entre um e cinco dias para ser renovado. E consequentemente, o repasse do produto com o valor mais baixo ser passado aos consumidores. “O Procon poderia fiscalizar as distribuidoras, pois dependemos delas diretamente. Mas acreditamos que os donos de postos vão repassar a redução o quanto antes aos consumidores”, disse.

Procon deve fiscalizar redução anunciada pela Petrobrás

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon) e o Instituto de Metrologia do Piauí (Imepi) fizeram uma fiscalização nos postos de combustível de Teresina para verificar se os estabelecimentos já estão vendendo gasolina mais barata após a redução do ICMS para 18% no Piauí. E segundo os órgãos envolvidos, a operação seguirá nos próximos dias e deverá focar, na próxima semana, nos novos valores que deverão ser praticados a partir de hoje (20) com a redução de R$ 0,20 no litro da gasolina que a Petrobras anunciou ontem (19).



Saiba mais sobre o anúncio da Petrobrás

A redução do preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Naquele dia, a Petrobras reduziu o preço em R$ 0,10, de R$ 3,19 para R$ 3,09. Desde então, todos os reajustes aumentaram o preço do combustível. Com o reajuste anunciado ontem, a Petrobras afirma que a parcela de seu preço no valor pago pelo consumidor vai cair, em média, de R$ 2,96 para R$ 2,81, a cada litro vendido na bomba.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil