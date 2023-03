Governo anuncia criação de nove delegacias de combate às facções no Piauí

O governador Rafael Fonteles anunciou nesta sexta-feira (03) a criação de nove delegacias especializadas de combate às facções criminosas no Piauí. Serão quatro unidades em Teresina e cinco para o interior: Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri e Bom Jesus. As delegacias já foram divulgadas com os respectivos delegados. Ainda durante o evento o secretário de Segurança Pública (SSP-PI) Chico Lucas anunciou a convocação de concursados para reforçar o efetivo no Estado.

A medida vem como resposta ao crescimento das organizações criminosas aqui no estado. “As facções e organizações criminosas tem um nível de organização maior, precisávamos tirar das delegacias que tratavam esses crimes de maneira isolada. Nós vamos ter um departamento que vai unificar todas as informações do território do Piauí. Para que a gente tenha essa estrutura organizada de informações para que o combate seja efetivo”, disse o secretário Chico Lucas.

(Foto: Tarcio Cruz / O DIA)

Confira as delegacias de combate às facções e respectivos delegados:

- 04 Unidades do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRACO)

- CHARLES DE HOLANDA PESSOA (Chefe do DRACO)

Delegados:

- FRANCISCO CARLOS EDUARDO AQUINO ARAUJO

-FRANCÍRIO LOPES QUEIROZ

- JULIO CESAR RIBEIRO DE CASTRO

- LAERCIO IVANDO EVANGELISTA PIRES FERREIRA

Delegacias no interior do Piauí:

- Unidade Floriano: Delegado RONI DA ROCHA SILVEIRA

- Unidade Bom Jesus JOAO FILIPE DE ARAUJO SAMPAIO LEITE

- Unidade Piripiri: LUCAS KLINGER MARINHO LEITÃO

- Unidade Picos: AGENOR FERREIRA LIMA JUNIOR

- Unidade Parnaíba: PERIKLES DA FONSECA LIMA





Aguarde mais informações...



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no