Governadora Regina Sousa autoriza a contratação de 176 professores substitutos para UESPI

A governadora do Piauí, Regina Sousa, assinou o decreto n° 20.997 autorizando a contratação imediata de 176 professores substitutos para o quadro de docentes da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

(Foto: Divulgação/Uespi)

A contratação ocorre a fim de suprir uma demanda antiga: disciplinas sem professores. Com isso, todos os cursos terão os professores necessários à disposição. Segundo o decreto publicado na última segunda (16), no Diário Oficial do Estado, dos 176 professores contratados, 121 atuarão no Regime de Trabalho de Tempo Integral - 40h e 55 irão atuar no Regime de Trabalho de Tempo Parcial - 20h.

A contratação levará em conta os profissionais que se encontram classificados no Cadastro de Reserva do Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital PREG nº 11/2021.



Para o Reitor da Uespi, professor Evandro Alberto, a governadora foi muito sensível diante das demandas postas a ela. “A governadora acolheu nossas solicitações e agora estamos trabalhando junto às Secretarias do Governo para implementar as solicitações que foram prontamente atendidas pela governadora”, pontuou.



