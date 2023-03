Governo convoca policiais civis aposentados para retornar às atividades no Piauí

O Governo do Piauí está convocando 31 policiais civis aposentados para retornarem às atividades e reforçarem as forças de segurança do Estado. A convocação consta em decreto publicado nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial do Estado e assinado pelo governador Rafael Fonteles.



Estes 31 policiais serão lotados em Teresina e nas cidades de Campo Maior, Esperantina, Parnaíba, Valença, Oeiras e Simplício Mendes. São agentes escrivães que deverão atuar diretamente nas delegacias destes municípios. A convocação destes agentes segue as regras de edital lançado em 2022 que trata do Processo de Seleção de Policiais Civis Aposentados para Convocação e Retornos à Atividade.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O retorno dos policiais civis aos postos de trabalho é voluntário. Enquanto durar a convocação, os agentes terão direito à gratificação de retorno à atividade, uniforme e equipamentos necessários ao desempenho da função, recebimento de diárias, de verbas indenizatórias recebidas pelos policiais civis da ativa e férias.

Conforme o decreto estadual 20.886, de 01 de abril de 2022, os agentes/escrivães receberão gratificação de retorno à atividade no valor de R$ 2.200,00. Mesmo trabalhando novamente, o policial civil aposentado não comporá o quadro de pessoal ativo e nem poderá concorrer a qualquer tipo de promoção.

Confira aqui a edição do Diário Oficial do Estado com a lista dos policiais civis aposentados que foram convocados para retornar à atividade.

