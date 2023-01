Governo divulga tabela de pagamento dos servidores do Estado; confira as datas

As secretarias estaduais da Fazenda (Sefaz) e da Administração (Sead) realizaram hoje (06) uma coletiva para divulgar a Tabela Anual de Pagamento dos Servidores Públicos Estaduais 2023. A coletiva aconteceu no auditório do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF). Na tabela, está previsto que o pagamento da folha de servidores do Estado, da ordem de quase sete bilhões de reais por ano, será feita mensalmente no mesmo mês de trabalho.

Ou seja, quem ganham até 2 mil, o pagamento deve ser feito entre 24, 25 e 26 do mesmo mês trabalhado; já quem ganha acima de 2 mil, o salário cairá entre 28, 29, 30 e 31 também do mesmo mês. O anúncio foi feito pelo secretário de Fazenda do Estado, Emílio Júnior. “O orçamento colocado para 2023 é praticamente o mesmo recurso colocado para 2022, já tínhamos consciência na queda da economia, das receitas”, disse o secretário.

(Foto: André dos Santos / O DIA)

“Por isso que o Estado está trabalhando o equilíbrio fiscal, mas mesmo assim a folha está dentro do mês, começando a partir do dia 24 até o último dia de cada mês”, complementou Emílio Júnior. Em todo o Estado, são mais de 139 mil contracheques. Os gastos com a folha levam 40% de toda a receita corrente líquida do Piauí.

O Secretário de Administração do Estado (SEAD), Samuel Nascimento, afirmou que realizar o pagamento dentro mês em exercício beneficia os servidores, mas também a população atendida pelos funcionários públicos. “Esse é o principal recurso disponível para a população. O ‘cidadãocentrismo’, termo que foi muito falado, conceito que afirma a atenção total do governo do Piauí. Garantir que todos os serviços públicos sejam prestados com excelência. E com essa medida anunciada hoje, damos a principal garantia para que os serviços sejam de excelência”, afirmou.

(Foto: André dos Santos / O DIA)

Com relação ao 13º salário, o pagamento deve ser feito da mesma forma que em anos anteriores: a primeira parcela sendo feita no mês de aniversário do servidor, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O pagamento do salário dentro do mês trabalhado já começa a valer agora em janeiro. Neste mês, os servidores estaduais que ganham até 2 mil reais devem receber o salário no dia 25. Acima de 2 mil reais, o pagamento deve cair dia 31.

Clique aqui e confira abaixo a tabela completa do pagamento dos servidores estaduais.





