Governo do Estado inaugura novo sistema de balística para agilizar elucidação de crimes

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), inaugurou hoje (16) os novos equipamentos que integrarão o Estado no Sistema Nacional de Análise de Balística, o Sinab. Os equipamentos foram financiados com recursos federais e visam dar agilidade na elucidação de crimes, como homicídios, latrocínios e assaltos que envolvam armas de fogo.

A análise balística permitida pelo novo sistema dá a possibilidade de comparar uma arma utilizada em um crime no Piauí, com o acervo de institutos de criminalística de outros Estados. "Nós teremos a integração entre a Polícia Federal e a Polícia Civil e entre as polícias técnicas de todos os estados. Independente de onde os casos sejam investigados, eles poderão ser correlacionados. Os crimes são cadastrados nesse sistema e ele realiza uma busca em todo o Brasil a fim de obter informações sobre a autoria do crime", explicou Lehi Sudy, Perito Criminal Federal que fará o treinamento da equipe do Instituto de Criminalística.



Piauí inaugura Sistema Nacional de Análise de Balística - Sinab (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Até o momento, seis peritos piauienses estão recebendo treinamento para utilizar a ferramenta. Lehi Sudy destaca que, embora haja o sistema, a atuação do perito é muito importante. “O Sinab permite uma comparação muito além da capacidade humana, mas ainda há a necessidade de termos peritos bem treinados”, afirma o Perito Criminal.

De acordo com o diretor de Polícia Científica, Antônio Nunes, a chegada do Sinab irá permitir que os peritos desenvolvam seu trabalho mais rapidamente, tendo em vista que, sem o sistema, as comparações entre crimes eram feitas somente dentro do estado. “O sistema retorna com mais rapidez, Antes a gente tinha que agir a partir de uma suspeita, fazer a solicitação de dados, realizar telefonemas, mandar ofício e assim se perdia muito tempo”, aponta.



Antônio Nunes destaca importância do Sinab (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, acrescentou que a implantação desse sistema faz parte de um de uma reestruturação que vem sendo debatida e visa dar mais autonomia à polícia científica “A gente precisa avançar. Temos excelentes peritos e o corpo técnico do Piau é muito qualificado, temos pessoas que se dedicam e estudam, mas precisamos seguir nos aperfeiçoando e comprando novos equipamentos”, ressalta Chico Lucas.







“Nós queremos ampliar e melhorar a oferta de serviço do Instituto Médico Legal e também queremos melhorar os serviços do Instituto de Identificação. Estaremos trabalhando para melhorar e equipar os servidores", concluiu o secretário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no