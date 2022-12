Governo do Piauí antecipa 2º parcela do 13º salário para esta sexta (09)

O Governo do Piauí anunciou, na noite desta sexta-feira (08), vai antecipar para esta sexta-feira (09) o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Com a medida, o Estado injeta cerca de R$ 245 milhões na economia a15 dias do Natal.

A segunda parcela do 13º estava prevista para ser paga no dia 19 de dezembro, seguindo a tabela divulgada no início do ano.

No Piauí, como já é tradição, a primeira parcela é paga no aniversário do servidor. Apenas os que fazem aniversário em dezembro recebem as duas parcelas juntas.

Economia aquecida com folha de dezembro



Com a folha de dezembro e a segunda parcela do 13º salário, o Governo do Estado vai injetar mais de R$ 730 milhões na economia neste fim de ano.



Desde janeiro deste ano, o governo paga os servidores dentro do mês com apenas duas faixas salariais.



