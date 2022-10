Governo do Piauí autoriza promoção de 975 professores da rede estadual de ensino

A governadora Regina Sousa (PT) autorizou nesta quinta-feira (06) a promoção de 975 professores da rede estadual de ensino com a implantação de benefícios. A autorização será publicada na edição de hoje (07) do Diário Oficial do Estado. Ela consiste em uma promoção vertical concedida para cada nova titulação acadêmica a partir da inicial, contemplando Especialização, Mestrado e Doutorados completados.



Professores receberão promoção por titulação - Foto: Arquivo O Dia



A implantação dos benefícios trará um impacto financeiro da ordem de R$ 342.896,18 ao Estado. A autorização de promoção por titulação segue cronograma previamente planejado pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc). É o que explica o secretário Ellen Gera.

“Estamos garantindo que nossos professores tenham seus direitos assegurados. Essa mudança de classe para 975 profissionais beneficia não só os professores, mas também nossos alunos, que terão mestres muito mais qualificados nas escolas”, disse o gestor.

A solenidade de assinatura da autorização de promoção pela governadora Regina Sousa acontece hoje (07) no Palácio de Karnak.

