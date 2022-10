Governo do Piauí convoca aprovados no concurso da Polícia Militar

O Governo do Estado do Piauí publicou, nesta segunda-feira (17), o Decreto nº 21.557, autorizando a convocação imediata dos candidatos aprovados no Concurso da Polícia Militar do Piauí. O decreto foi assinado pela governadora Regina Sousa e pelo secretário de Governo, Antônio Neto.



Lista com o resultado final dos aprovados para o curso de formação - cargo Soldado (página 47)

O Edital nº 002/2021 prevê o ingresso de mil candidatos, que realizarão o Curso de Formação para provimento no cargo de Praça, na graduação inicial de Soldado. “Fica autorizada a imediata convocação dos candidatos que, na data da publicação deste Decreto, já tenham sido aprovados nos exames do concurso [considerados APTOS na 2ª Etapa - Exame de Saúde (médico e odontológico); na 3ª Etapa - Exame de Aptidão Física; na 4ª Etapa - Avaliação Psicológica; e na 5ª Etapa - na Investigação Social], em ordem decrescente de pontos obtidos na Prova Escrita Objetiva e Dissertativa, para se matricularem no Curso de Formação de Soldados PM (CFSd PM)”, diz o documento.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Curso de Formação

O Curso de Formação de Soldados PM (CFSd PM) constitui requisito legal indispensável para nomeação no cargo previsto no Edital, não constituindo Etapa do concurso, sendo sua realização de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado do Piauí, uma vez que a submissão dos candidatos à realização do Curso de Formação é de responsabilidade exclusiva da Administração Pública, assim como eventual nomeação dos mesmos.

O tempo necessário para conclusão do curso de Formação de Soldados é estimado em nove meses.

Concurso da PM-PI

O concurso da Polícia Militar do Piauí prevê mil vagas para soldados e 40 para oficiais. Os salários vão de R$3.470,00 a R$6.140,00.



