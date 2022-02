Governo do Piauí investiga 46 PMs suspeitos de fraude em concurso de 2014; veja nomes

O Governo do Piauí instaurou umprocesso administrativo para investigar o ingresso de 46 policiais militares suspeitos de fraudar o concurso da corporação ocorrido em 2014. O decreto foi assinado pelo governador Wellington Dias (PT) e publicado no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira (11). Os agentes seguem trabalhando enquanto o processo está em andamento. (veja os nomes no final da reportagem).



Segundo o decreto, ficou “determinado que a Controladoria-Geral do Estado designe a Comissão Processante, conduza o processo administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa e proponha medida administrativa cabível”. A investigação deverá ser concluída em 120 dias.

“Em face da pluralidade de interessados, fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis a pedido da Comissão, para conclusão dos trabalhos pela Comissão Processante. O procedimento deve ser instruído com os autos do Processo Administrativo Disciplinar Ordinário nº 012/2021, dos Inquéritos Policiais nº 003.193/2015 e nº 2.641/2020 e demais provas que se fizerem necessárias a juízo da Comissão”, diz o documento.

Edital ocorreu em 2013, mas provas foram realizadas em fevereiro

A primeira etapa do concurso, realizado em novembro de 2013, já tinha sido suspenso por suspeitas de fraudes e várias pessoas foram presas na Operação Certame, por participação no esquema. As novas provas só foram realizadas em fevereiro de 2014. Em 2019, em uma nova operação, a Polícia Civil prendeu oito policiais em decorrência do crime.

Veja os nomes dos PMs sob suspeitas de fraude:

1. 10.15073-15 SD PM Ana Cristina Magalhães Santos 2. 10.14986-15 SD PM Antonio Francisco Mendes Silva 3 10.16086-15 SD PM Antônio Soares da Silva Junior 4. 10.14916-15 SD PM Babbiton de Carvalho Andrade 5. 10.16127-15 SD PM Bráulio Siqueira Cândido De Souza 6. 10.16103-15 SD PM Caline Caryne de Sousa Rosa 7. 10.15490-16 SD PM Carlos Romerio Freire Amorim 8. 10.16093-15 SD PM Cleonice dos Santos Nunes 9. 10.15484-16 SD PM Cleiton Rogério de Araújo Lima 10. 10.15217-15 SD PM 10 SD PM Cristiano da Silva Sales 11. 10.15232-15 SD PM Danilo Barros E Silva 12. 10.14952-15 SD PM Débora Alencar Melo Araújo 13. 10.15064-15 SD PM Deyvid Maycon Macedo 14. 10.16079-15 SD PM Eduardo Chaves Bezerra Santos 15. 10.15194-15 SD PM Ézio Silva Carvalho 16. 10.15219-15 SD PM Felipe Leonardo Calácio de Oliveira 17. 10.15206-15 SD PM Felipe Luís da Silva 18. 10.16021-15 SD PM Fernando Coutinho Dos Santos 19. 10.14857-15 SD PM Fernando de Moura Macedo 20. 10.15525-16 SD PM Francisco Carlos Gomes do Nascimento Oliveira 21. 1015282-16 SD PM Francisco de Assis Gonçalves da Silva 22. 10.16113-15 SD PM Geová Gomes Silva 23. 10.14836-15 SD PM Gezza Duarte Ferro 24. 10.15444-16 SD PM Girlene Manoel da Silva 25. 10.15034-15 SD PM Gitã Duarte Ferro 26. 10.15208-15 SD PM Ithalo de Oliveira Alves 27. 10.16125-15 SD PM Ivaldo Vieira da Silva Filho 28. 10.15072-15 SD PM Jaro Lucas Mendes Leal 29. 10.15201-15 SD PM Júlio Cezar Ibiapina de Queiroz 30. 10.15091-15 SD PM Leojany Jaylon da Silva Cunha 31. 10.15041-15 SD PM Lilian Cristina da Silva Santana 32. 10.16118-15 SD PM Lucas Nathanael Soares Mourão 33. 10.15099-15 SD PM Marcos John Alves Carvalho 34. 10.15551-16 SD PM Marcio Venicius Lima Magalhães Melo 35. 10.16014-15 Ex-SD PM Max Kellysson Marques Marreiros 36. 1015453-16 SD PM Napoleão de Araújo Leal Neto 37. 10.15134-15 SD PM Paulo Andrade dos Santos 38. 10.15127-15 SD PM Paulo Henrique da Silva Dias 39. 10.15143-15 SD PM Percyvall de Oliveira Ferreira 40. 10.15224-15 SD PM Pollyana Erica Mesquita da Silva 41. 10.14866-15 SD PM Renato Higino Gomes 42. 10.16062-15 SD PM Rômulo de Leon dos Santos Machado 43. 10.16128-15 SD PM Washington Luis Barbosa Da Silva Junior 44. 10.15071-15 SD PM Weimar Karol Brasileiro Alves da Silva 45. 10.16067-15 SD PM Wellington Araújo Brandão Silva 46. 10.15227-15 SD PM Wesley Wenne Alves Blamires



