Governo entrega uso de imóvel para catadores de materiais recicláveis

A governadora Regina Sousa e o diretor-presidente da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) assinaram no início da tarde desta sexta-feira, 23, um termo de cessão de um imóvel público estadual para a Cooperativa de Trabalho e Economia Solidária dos Catadores de Materiais Recicláveis do Território Lagoas do Norte (Coopcata 3Rs), em Teresina.

O imóvel estava sem uso e por isso a Emgerpi decidiu permitir a utilização para a Cooperativa, de forma a gerar renda, beneficiar o meio ambiente e ainda ajudar cerca de 40 famílias que trabalharão no local.

Foto: Divulgação

Regina Sousa ressaltou a importância do uso pelos catadores, pois são profissionais muito importantes pela contribuição que dão ao meio ambiente. “É um segmento que está limpando o planeta, ajudando a cumprir as metas da Agenda 2030, que é o lixo zero. Além disso, o setor gera renda e uma riqueza que ninguém dimensionou o impacto dele no PIB”, afirmou a governadora.

Décio Solano frisou que o convênio vai permitir a conservação do patrimônio do Estado e terá várias utilidades, porque, além de ser a sede da Cooperativa, também terá educação ambiental, cultura e esporte.

A presidente da Coopcata 3Rs, Márcia Regina de Alencar, afirmou que o uso do imóvel vai trazer a oportunidade para as pessoas, além de ir ao encontro do que a política nacional dos resíduos sólidos traz e compreende como processo inclusivo para o catador. “A gente entende que esse é um espaço que não vai servir apenas de trabalho e de impacto socio ambiental para os catadores, mas para também toda a comunidade, porque aqui vai funcionar desde o trabalho da separação e triagem da coleta seletiva, como trabalho de educação ambiental, cultura, esporte, com a economia criativa e cidadã, que é a economia solidária. Aqui será um espaço importante para o desenvolvimento local e a sustentabilidade do nosso planeta”, comentou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no