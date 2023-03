Governo inicia estudo para PPP no estádio Albertão

O estádio Albertão entrou na lista de equipamentos públicos do Governo do Estado do Piauí que podem se tornar uma Parceria Público-Privada (PPP). A Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc) informou que deu início os estudos preliminares para a viabilidade de estabelecer a PPP.

De acordo com a superintendente da Suparc, Monique Menezes, a ideia é transformar o local em um estádio multiuso, que além de jogos de futebol, também receba eventos de grande porte, exposições e até lojas comerciais. Ela explicou que nesse primeiro momento há uma avaliação técnica e jurídica para o início do projeto de PPP.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Já temos vários estados que executaram essas concessões em estádios de futebol, por exemplo a Arena da Dunas em Natal (RN). Então é algo viável. Estamos focados nessas ações preliminares para a partir daí fazer o estudo da PPP e abrir o processo licitatório para as empresas interessadas”, disse.

O secretário de Administração, Samuel Nascimento, comentou que a PPP vai garantir uma manutenção periódica no estádio. Para ele, a previsão é que o projeto seja concluído ainda neste ano. “A concessão do Albertão vai possibilitar que a principal praça de esportes do Piauí se torne uma arena esportiva e cultural com manutenção garantida. Isso ajuda a fortalecer o esporte, além de movimentar também o setor de serviços do entorno”, disse.

