Governo retoma solenidades presenciais no Monumento dos Heróis do Jenipapo

O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (7) o retorno das solenidades presenciais do 13 de março, no Monumento aos Heróis do Jenipapo, em Campo Maior. Há dois anos a programação estava suspensa devido a pandemia da Covid-19. A solenidade foi o primeiro evento público cancelado pelo governador Wellington Dias em março de 2020, no início dos casos de Covid no estado.

No próximo domingo, 13 de março, data que é comemorada os 199 anos da Batalha do Jenipapo, solenidades religiosas, desfile militar, a encenação da Batalha e a entrega de medalhas do Mérito Renascença serão realizadas no município. O Palácio de Karnak confirmou que o governadorWellington Dias participará dos eventos.

A programação tem início com Missa em Ação de Graça celebrada na Catedral de Santo Antônio ao meio dia. Logo em seguida, às 15, na Igreja Batista Nacional Philadelphia, acontece Culto em Ação de Graças.

Já no Monumento aos Heróis do Jenipapo, a partir das 16h, tem solenidade híbrida Cívico Militar com desfile militar, peça teatral “A Batalha do Jenipapo” e outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença.

