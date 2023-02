Governo vai colocar alunos em formação no curso da PM para atuar no Carnaval

O Governo do Estado anunciou que o Carnaval 2023 contará com um reforço na segurança de mais de 1.100 homens e mulheres, alunos dos Cursos de Formação de Soldado e Oficial da PM-PI. De acordo com o executivo estadual, os alunos vão realizar “estágio prático supervisionado” de policiamento ostensivo no Carnaval. Metade deste efetivo extra estará atuando já neste sábado (11), no Corso de Teresina.

Eles auxiliarão as tropas escaladas para o serviço nos dias de festa. “O planejamento da Secretaria da Segurança Pública é que durante as festividades carnavalescas, serão colocados nas ruas os alunos que estão finalizando o curso de formação e que irão se somar ao efetivo que fará o policiamento ostensivo na capital e interior”, explicou o secretário da Segurança Pública, Chico Lucas.

(Fotos: Divulgação/PM-PI)



O planejamento prevê ainda deslocamento de policiais da capital, para as cidades de maior tradição carnavalesca. A Secretaria da Segurança Pública vai ainda comprar a folga de policiais voluntários, visando ter um maior efetivo à disposição.

Entre as principais medidas anunciadas pela SSP-PI, destacam-se: reforço no efetivo policial, proteção à mulher, com ações contra violência e assédio contra as mulheres; ações educativas para prevenção de acidentes e fiscalização de trânsito, feitas pelo Detran-PI; proteção ambiental feita pela Semam, promovendo o descarte consciente do lixo e prevenção de afogamentos, com ações do Corpo de Bombeiros.

Além disso, um Centro Integrado de Segurança estará funcionando no Corso de Teresina e em Luís Correia durante o Carnaval. Ele reúne representantes das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros no mesmo espaço, facilitando o atendimento de ocorrências e agilizando os encaminhamentos necessários.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Governo