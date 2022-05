Hanseníase: carreta percorrerá cinco cidade do Piauí fazendo diagnósticos gratuitos

Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 mil brasileiros são diagnosticados com hanseníase por ano. São mais de 312 mil novos casos nos últimos dez anos, colocando o Brasil em 2º lugar no ranking mundial da doença, atrás apenas da Índia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Em maio, a população piauiense recebe a Carreta Novartis da Saúde contra a hanseníase, iniciativa realizada em parceria com o projeto Roda-Hans do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde do Piauí. O programa itinerante promove acesso ao diagnóstico gratuito da hanseníase, além de capacitar profissionais da Atenção Primária (AP) para diagnosticar e tratar clinicamente os pacientes. A campanha tem ainda o intuito de conscientizar a população sobre os primeiros sinais e sintomas da doença.



(Foto: Reprodução)

O atendimento nos consultórios da Carreta será realizado pelos profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 10 municípios: Altos, Campo Maior, Castelo do Piauí, Piripiri, Pedro II. A carreta já percorreu, em abril, as cidades de Demerval Lobão, União, Miguel Alves, Barras e José de Freitas.

Com atuação há mais de 10 anos, a Carreta Novartis da Saúde contra a hanseníase já passou por cerca de 500 municípios (18 estados), realizou mais de 70 mil atendimentos gratuitos e é responsável por cerca de 25% de todos os diagnósticos realizados em todo país.



Confira a programação deste ano contra a hanseníase no Piauí:

- Altos: 09 a 13 de maio;

- Campo Maior - 16 a 18 de maio;

- Castelo do Piauí - 19 a 20 de maio;

- Piripiri - 23 a 25 de maio;

- Pedro II - 26 a 27 de maio.

