Hilo de Almeida estabelece como meta melhorar avaliação do TJPI

O desembargador Hilo de Almeida, novo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), afirmou durante a abertura do ano judiciário nesta terça-feira (24) que uma das metas de sua gestão será melhorar os números do TJPI junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O presidente conclamou os desembargadores a se unirem para aproximar o Tribunal da sociedade piauiense e defendeu que o Judiciário é feito a várias mãos. Ele destacou ainda que na prática, o TJPI precisa avançar em celeridade, inovação tecnológica, melhoria de estrutura física e de pessoal.

“Mais uma vez, quero convocar cada um de vocês para unirmos esforços para trabalhar na construção de um Poder Judiciário realmente conectado com as pessoas. É esse o meu compromisso durante esses dois anos que estaremos à frente deste Tribunal. Expandir nossas fronteiras de diálogo é o que vai garantir a execução de um plano de gestão que está sendo construído a várias mãos”, disse.

Foto: Divulgação / TJPI

Na solenidade, Hilo de Almeida anunciou como medida de sua gestão a criação de um projeto que deverá levar atividades judiciárias para região no interior do Piauí que não possuem acesso comarca. Ele explicou que a ideia envolve outros tribunais e serviços do Governo do Estado.

“Entre nossos projetos, está o Justo Acesso, que prevê a implantação de Pontos de Acesso Digital à Justiça e à Cidadania por todo Estado, muito especialmente onde o Piauí não possui comarcas. Nosso objetivo é congregar num só lugar os mais diferentes tribunais, órgãos governamentais; especialmente os que atuam prestando serviços de cidadania, atuando em parceria para que as pessoas possam ser atendidas dentro das inúmeras possibilidades que a internet nos oferece”, apontou.

