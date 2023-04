Homem mata a ex-esposa a tiros em Boqueirão do Piauí

O Piauí registrou mais um caso de feminicídio, desta vez ocorrido no município de Boqueirão. Um homem identificado como Valdir Sales assassinou a tiros a ex-esposa, de nome Francinalva Alves. O crime aconteceu no bairro Piquizeiro na tarde desta segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, além de praticar o feminicídio, Valdir teria tirado a própria vida após o crime. Os corpos dele e de Francinalva foram encontrados sem vida dentro no quarto da residência dela.



A informação foi confirmada pelo coronel Etevaldo Matos, comandante do 15º BPM de Campo Maior, que atende Boqueirão. De acordo com ele, os policiais tiveram que arrombar a porta da residência para encontrar as vítimas. A polícia foi acionada pelos populares após a filha da vítima ter tentado contatar a mãe várias vezes sem sucesso.



Foto: Divulgação/PMPI

“Como essas tentativas de contato com a vítima foram esgotadas, a filha da vítima acionou a polícia junto com os vizinhos. Quando a guarnição entrou na residência encontrou duas pessoas em óbito, sendo um homem e uma mulher. Os corpos foram periciados e removidos pelo IML como é de praxe nesses casos. A arma usada no cometimento do crime estava no local e foi apreendida”, relatou o coronel.

A PM não soube informar com exatidão a motivação do ocorrido, mas segundo o que informaram os populares à polícia, Valdir não aceitava o fim do relacionamento com Francinalva e costumava persegui-la. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

