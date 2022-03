Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, passa a ter neurocirurgia 24 horas

O governador Wellington Dias participou remotamente, na manhã desta terça-feira (1º), da solenidade de implantação do serviço de neurocirurgia no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), localizado no município de Parnaíba. O atendimento da especialidade será no regime de plantão 24 horas.



A neurocirurgia já está implantada nos hospitais das cidades de Floriano e Picos, resultando na redução das transferências de pacientes por meio da Regulação Estadual, para a realização dos procedimentos em Teresina.



Foto: Arquivo O Dia

“Olhando para a realidade que tínhamos no Piauí, o atendimento de saúde ocorria basicamente em Teresina. Começamos a trabalhar a descentralização de serviços, hospitais, saúde da mulher e avançamos muito. Hoje, a capital responde por 50% de atendimentos, o que antes correspondia a 80%. Ao longo deste período chegamos em áreas mais complexas como pediatria e a neurocirurgia. Agradeço toda a luta de nossos profissionais que se empenharam nesse processo de tornar nossa saúde de ponta”, destacou o governador.



Foto: O Dia

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Florentino Neto “ é um dia histórico para os parnaibanos e através da sensibilidade do governador Wellington Dias, o serviço de neurocirurgia vai funcionar 24h na região de Parnaíba. Com isso, as lesões dos pacientes que moram nestes municípios e sofrem algum tipo de trauma serão reduzidas porque na neurocirurgia, o tempo é o maior aliado para conseguir diminuir qualquer sequela. Com o atendimento no hospital da própria cidade, os pacientes terão mais qualidade de vida”, afirmou.



Secretário de saúde, Florentino Neto - Foto: O Dia

“Pude acompanhar o desafio que é pasta da saúde no momento da pandemia. O subfinanciamento ainda é um problema para a nossa saúde e esse é um grande passo que estamos dando. Custear novos serviços e mantê-los são desafios para os estados e municípios, mas mesmo assim, seguimos firmes com os nossos profissionais dedicados que estão hoje à frente de ações tão importantes como esta”, disse o secretário de Fazenda e coordenador do PRO Piauí, Rafael Fonteles.

Os profissionais envolvidos com o projeto reconhecem os saltos que a saúde do Piauí tem dado nos últimos anos. “O governador Wellington Dias tem lutado para melhorar nossos índices, principalmente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e isso tem refletido em investimentos na saúde, na interiorização de serviços e atendimentos essenciais para nossa população”, explica o superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta Complexidade da Sesapi, Alderico Tavares.

A autorização para o serviço aconteceu em fevereiro deste ano durante reunião com o secretário da Saúde, Florentino Veras; o deputado estadual Dr. Hélio; o superintendente da Receita da Secretaria da Fazenda, Antonio Luís; o superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta Complexidade da Sesapi, Alderico Tavares; o neurocirurgião Benjamin Pessoa Vale; o médico Telmo Mesquita e o coordenador da neurocirurgia do Hospital Tibério Nunes, Cleciton Braga.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Governo do Estado do Piauí