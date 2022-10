IBGE: Área agrícola do Piauí cresce 282% em 20 anos

A área agrícola do Piauí avançou 282,9% no período de 2000 a 2020. O acréscimo, de 9.475 km2, é o 9º maior do país. A constatação é do estudo “Contas Econômicas Ambientais da Terra: Contabilidade Física”, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No intervalo analisado, a área agrícola do estado passou de 3.349 km² para 12.824 km².



A expansão de área agrícola piauiense ocorre, principalmente, pela conversão de terras ocupadas anteriormente por vegetação campestre e por mosaicos de ocupações em área campestre – misto de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura, associada ou não a remanescentes campestres, sendo impossível a individualização dos componentes. A maior parte do crescimento de área agrícola ocorreu na região sudoeste do estado.

O aumento de área agrícola na Bahia, no Piauí e no Maranhão correspondem a 92,0% do crescimento na Região Nordeste entre 2000 e 2020. Nesses estados, o acréscimo incide, principalmente, sobre áreas de vegetação campestre na região do MATOPIBA.

Apesar do aumento, a área agrícola cobre apenas 5,1% do território piauiense. Mais de três quartos da área do estado (78,6%) mantém a vegetação nativa – que é a soma da vegetação campestre (58,8%) e da vegetação florestal (19,8%).

A segunda maior expansão do Piauí foi dos mosaicos de ocupações em área campestre, com acréscimo de 1.767 km² entre 2000 e 2020, o que representa um avanço de 8,1%. O estoque passou de 21.904 km² para 23.671 km² no período. A expansão ocorreu, principalmente, pela conversão de espaços anteriormente ocupados por vegetação campestre.

Vegetação nativa do Piauí reduz 5,9% em 20 anos

A vegetação nativa do Piauí – composta pela soma da vegetação campestre e da vegetação florestal – teve redução de 5,9% entre 2000 e 2020, com perda de 12.320 km2. Ainda assim, a maior parte (78,6%) do território piauiense é coberto pela vegetação nativa. A informação é do estudo “Contas Econômicas Ambientais da Terra: Contabilidade Física”, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A vegetação campestre sofreu a maior redução entre as classes de território do Piauí. Com 11.191 km2 a menos, a perda foi de 7% entre 2000 e 2020, sendo a 8ª maior diminuição de vegetação campestre entre os estados do país. No período, a cobertura total caiu de 159.205 km² para 148.014 km². A maior parte da área perdida foi convertida em área agrícola ou em mosaicos de ocupações em área campestre - misto de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura, associada ou não a remanescentes campestres, sendo impossível a individualização dos componentes.

