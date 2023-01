IBGE divulga lista das cinco cidades mais populosas do Piauí; veja quais são

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, a partir da primeira etapa do Censo Demográfico 2022, a lista das cinco cidades mais populosas do Piauí. De acordo com a pesquisa, todo o estado registrou 3.270.174 habitantes. Dos municípios, a capital Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano são destaques como os mais populosos.

Já dentre os locais menos populosos estão os municípios de Miguel Leão, Santo Antônio dos Milagres e São Miguel da Baixa Grande. Os dados foram obtidos com base nas informações coletadas pelo Censo até o dia 25 de dezembro.

(Foto: Divulgação/IBGE)

Ainda segundo o IBGE, o Piauí é o estado onde a pesquisa do Censo Demográfico 2022 encontra-se mais avançada. Ainda em novembro do ano passado, o estado concluiu a primeira etapa da coleta e agora caminha rumo à entrega dos números finais. Após a conclusão da primeira etapa do Censo, na qual os recenseadores percorreram todos os setores censitários, visitando a totalidade dos endereços em campo, a equipe do Piauí iniciou o trabalho de varredura dos setores censitários nos municípios do estado.

O coordenador estadual da pesquisa no Piauí, Tiago Nery, explica que a Pesquisa de Pós-Enumeração (PPE), que faz parte do Censo 2022, realizou visitas em 99% dos endereços selecionados para a amostragem da pesquisa no estado. “Foram 28.415 unidades visitadas, perfazendo um total de 52.369 pessoas pesquisadas”, aponta.

(Foto: Divulgação/IBGE)

Para a coleta do Censo no Piauí, foram contratados cerca de 2.600 recenseadores, que percorreram integralmente os 7.122 setores censitários, nos 224 municípios do estado. Para auxiliar na supervisão do trabalho dos recenseadores, foram contratados 241 Agentes Censitários de Supervisão (ACS) e 183 Agentes Censitários Municipais (ACM), que trabalharam em 183 Postos de Coleta em todo o estado, instalados em 173 municípios.

Confira os 10 municípios mais populosos do Piauí:

(Foto: Reprodução/IBGE)

Com informações do IBGE