IBGE: Maioria dos prefeitos piauienses são homens; mulheres e jovens são minoria

Dos prefeitos eleitos em 2020 no Piauí, a maior parcela apresenta o seguinte perfil: é do sexo masculino (87%), de 41 a 60 anos (56,2%), preto ou pardo (53,5%) e com ensino superior completo (58,9%). É o que aponta a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC 2021) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em contraste, percebeu-se o perfil da minoria que compõe o poder executivo municipal, no Piauí: sexo feminino (13%), com idade entre 18 e 25 anos (1,7%), sem indígenas e apenas duas pessoas de cor amarela (0,9%). A curiosidade ficou nos extremos da estratificação por escolaridade, em menores quantitativos temos 1,7% dos gestores com doutorado e 2,2% deles com o ensino médio incompleto.

Desde a primeira edição MUNIC as características sexo, idade e escolaridade do gestor municipal são pesquisadas regularmente, no intervalo de quatro anos, e, a partir da edição de 2021, o quesito cor ou raça foi incluído no questionário de forma definitiva. Com o levantamento, é possível identificar as desigualdades presentes na representatividade da população brasileira na política municipal.

Dados nacionais

No Brasil, foram identificados 674 gestores municipais do sexo feminino, o que equivale a 12,1% do total dos 5.568 municípios pesquisados e 4.894 do sexo masculino (87,9%). Verificou-se que, durante os 20 anos que separam a primeira pesquisa desta última edição, as prefeitas passaram de 332 para 674 (6,0% para 12,1%), porém, apesar de esse número ter dobrado, ainda é muito pequena a representatividade feminina no comando do executivo municipal.

Em todos os anos pesquisados, a Região Nordeste (5,5%) apresentou o maior percentual de prefeitas, enquanto as Regiões Sul (1,8%) e Sudeste (2,4%), os menores. Já as menores proporções foram observadas nos seguintes estados: Espírito Santo (2,6%), Amapá (6,3%), Minas Gerais e Rio Grande do Sul (7,4%).

De acordo com os resultados da pesquisa, no Brasil a maioria dos gestores municipais informou cor ou raça branca (68,8%), seguindo-lhes os declarantes de cor ou raça preta ou parda (30,6%) e indígena ou amarela (0,6%). As Regiões Sul e Sudeste apresentaram, respectivamente, 94,6% e 80,3% de gestores brancos, enquanto a maior proporção de pretos e pardos foi localizada nas Regiões Norte e Nordeste (60,1% e 50,5%, respectivamente).

No que diz respeito às Unidades da Federação, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul sobressaíram com a maioria dos gestores municipais de cor ou raça branca, alcançando percentuais superiores a 84,5% em todos esses estados. Por sua vez o Acre (68,1%), Amazonas (67,7%), Pará, (62,5%), Tocantins (60,4%), Piauí (53,5%), Maranhão (53,4%) e Roraima (46,6%) registraram as maiores proporções de gestores municipais pretos ou pardos.



