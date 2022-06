IBGE: número de empresas da Construção cai 8% no Piauí entre 2019 e 2020

O Piauí teve uma redução de 8,3% no número de empresas atuantes no Setor de Construção entre os anos de 2019 e 2020. Segundo a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) 2020, divulgada hoje (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), isso significa que 47 organizações deixaram de atuar no estado nesse período. Assim, das 565 empresas que estavam presentes no Piauí em 2019, restaram 518 ao final de 2020.



Apesar do resultado, o setor de Construção piauiense encerrou 2020 com saldo positivo na maioria dos indicadores medidos pelo IBGE. Com relação às empresas que têm sede no Piauí, também houve queda: de 491 em 2019, restaram 447 em 2020. Ou seja, 44 empresas do setor com sede no Estado saíram de atuação no período, redução de 8,9%.



Também houve um pequeno decréscimo relacionado ao custo das obras e/ou serviços da construção, que foi de R$971 milhões em 2020. Enquanto o valor do Piauí representava 5,7% do total da despesa da região Nordeste em 2019, a participação do Estado caiu para 5,4% em 2020. Quase todos os estados da região tiveram reduções no índice, devido ao aumento expressivo de quatro pontos percentuais registrado no Maranhão.



Por outro lado, o número de pessoas ocupadas no setor da Construção piauiense cresceu no período: havia 18,4 mil trabalhadores em 2019, tendo chegado a 19,3 mil em 2020. Os valores representam um aumento de 4,9% de pessoas ocupadas.



Com isso, também cresceram os gastos no estado com salários, retiradas e outras remunerações. O valor chegou a R$454 milhões em 2020, com aumento de 7% em relação ao ano anterior. Em 2019, as despesas com pessoal das empresas de Construção do Piauí representavam 4,6% do montante total gasto na região Nordeste. Já em 2020, a participação do Piauí chegou a 5%.

Teve aumento ainda o valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção do estado, que foi de R$3,2 bilhões em 2020, com crescimento de 26% em comparação a 2019. A participação do Piauí no montante total registrado na região Nordeste passou de 5,4% em 2019 para 6,3% em 2020.

No Brasil, também houve aumento de 5,3% na quantidade de pessoal ocupado no setor da Construção, saindo de 1,70 milhões em 2019 para 1,79 milhões de trabalhadores em 2020. Já em relação ao número de empresas, houve aumento de 4,6% no país, ao contrário do que ocorreu no Piauí: foram registradas 55 mil organizações atuantes em 2019, número que passou a 58 mil em 2020.

As despesas com salários e outras remunerações chegaram a R$54 bilhões em 2020, no país, e o custo das obras e/ou serviços da construção foi de R$103 bilhões. Já o valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção chegou a R$289 bilhões em 2020, o que indica crescimento de 9,6% em relação a 2019.

Com informações do IBGE