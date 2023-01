Ideias em Debate: Campelo Filho debate sobre a importância do empreendedorismo feminino

No programa Ideias em Debate desta terça-feira (10), o advogado Campelo Filho recebeu a jornalista Karla Nery e a consultora Elizete Alves para debater sobre a importância do empreendedorismo feminino. Em um cenário onde, no Piauí, 165 mil mulheres são donas do próprio negócio e representam 36% do total de líderes empresariais de todo Brasil, se faz cada vez mais necessário discutir o crescente empoderamento feminino nos negócios.

Durante o programa, Campelo Filho destacou que o foco desta temporada do Ideias em Debate é divulgar o empreendedorismo. “No caso da edição desta terça, queremos debater sobre a luta da mulher no dia a dia para empreender e vencer os desafios. Também queremos que as mulheres que estejam nos assistindo se inspirem”, afirma o advogado.

Ambas as convidadas contaram suas histórias de vida enquanto empreendedoras. Elizete Alves, que atualmente é presidente da Associação Mulheres de Negócios do Piauí (AMNe-PI), apontou que toda mulher nasce com uma veia empreendedora. “Hoje a associação é formalizada, mas começamos como um grupo de whatsapp. Estar como presidente para mim é um grande desafio e fazer parte me tornou a mulher que sou hoje, mais forte e menos tímida. A associação não trabalha somente as parcerias e networking, mas também o empoderamento feminino. Por trás de toda grande mulher existe uma história de superação", ressalta Elizete.

A jornalista Karla Nery, que também faz parte da AMNe-PI, pontua que a busca por conhecimento faz com que as empresárias se conectem umas com as outras e assim aprendam ainda mais. “Eu comecei a empreender por necessidade e, com a aposição, fui percebendo que podemos aprender umas com as outras. Sempre tentei abraçar o empreendedorismo feminino piauiense e vi que com isso a gente poderia abarcar muitas pessoas”, acrescenta.

No programa, Campelo Filho buscou reforçar também a importância de lutar contra a disseminação de preconceito no mundo empresarial em relação às mulheres. “Há um grande estímulo para que seja finalizado esse preconceito. As estatísticas demonstram que as mulheres ainda são menos remuneradas que homens”, disse o advogado.

Por fim, o advogado questionou as convidadas que tipo de conselhos elas dariam para as mulheres que estão buscando empreender. A consultora Elizete Alves reforçou que “é preciso nunca desistir”.

“É preciso ter coragem, às vezes a mulher guarda uma ideia espectacular dentro de si, mas também a ferramenta ideal. Porém, é preciso ir além, olhar para dentro e não desistir”, finaliza.

