Ideias em Debate: Campelo Filho fala sobre o empreendedorismo no mercado de franquias

No programa Ideias em Debate - Negócios, Mercado e Inovação, exibido na noite desta terça-feira (24) pela O DIA TV, o advogado Campelo Filho trouxe como tema central o mercado de franquias. O apresentador recebeu a Analista do Sebrae Kelly Campelo e o franqueado Marcelo Mello, que trabalha há 14 anos no setor.

Durante o bate-papo, Campelo Filho explica que franquias são negócios baseados na reaplicação de unidades onde o dono da marca terceiriza a gestão dessas unidades e recebe uma remuneração por meio de Royalties. “Investir em uma franquia pode ser considerado um empreendimento menos arriscado, uma vez que o investimento será feito em um negócio que está pronto e já foi aprovado pelo mercado”, afirma o advogado.

Segundo pesquisa Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias cresceu mais de 16% entre julho e agosto de 2022. Sobre o assunto, Kelly Campelo aponta que os riscos são menores pois o modelo de negócios está sendo replicado. “Existem direitos e deveres. É interessante conhecer as taxas que devem ser pagas, levar o contrato a um advogado para ter mais segurança em optar pela franquia”, destaca a analista.

Para Marcelo Mello, além das questões jurídicas, é preciso que o franqueado se coloque à disposição para pôr a mão na massa. “A dedicação do franqueado àquele sistema de negócio também é fundamental, o plano deve estar bem feito, mas é preciso também estar disposto a trabalhar para o negócio dar certo”, comenta.

O setor de franquias é um dos que mais crescem exponencialmente no Brasil. De acordo com a ABF, a região Nordeste está em 3º lugar no ranking de faturamento das franquias brasileiras. Dessa forma, os entrevistados ressaltam a importância de escolher bem o local da franquia e analisar outras questões de logística. “Para investir em uma franquia aqui em Teresina, uma das dicas é analisar se já existe alguma franquia dessa mesma empresa em Fortaleza (CE) ou São Luís (MA), entrar em contato e saber como é a logística da empresa. Às vezes corremos um risco muito grande por não saber se aquele produto será bem recebido pelo publico”, afirma Marcelo Mello.

Já a analista do Sebrae destaca que é importante conhecer o mercado e a concorrência. "É interessante sabermos a sazonalidade do mercado, pois existem meses que são mais lucrativos do que outros, então é preciso ter uma gestão focada nesse processo, que tem início desde a escolha da franquia até a consolidação do negocio”.

Os entrevistados acrescentam também a necessidade de um bom planejamento que envolva a capacitação do franqueado, bem como da sua equipe. "Independente do negócio, é importante que exista organização das finanças e a escolha de uma equipe qualificada. Quanto mais você se capacita e se aprofunda no assunto, mais tranquila será a tomada de decisões", conclui Kelly Campelo.

