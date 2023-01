Idepi quer intensificar monitoramento em 15 barragens do Piauí

As barragens que são de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) deverão ter um monitoramento mais rigoroso, segundo o diretor do órgão, Felipe Eulálio. Ele anunciou que todos os reservatórios terão ao menos três inspeções por ano. Entre elas estão as barragens de Algodões II, em Curtimatá, e do Bezerro, José de Freitas.

O diretor explicou que atualmente os técnicos do Idepi estão recebendo treinamentos e atualizações sobre elementos estruturais e de segurança das barragens, bem como sobre o preenchimento dos documentos de Inspeção Regular de Barragens da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA).

Foto: Divulgação / IDEPI

“A promoção de eventos internos, com palestras e cursos sobre barragens, será uma linha de ação permanente do Idepi, com a finalidade de atualizar a equipe técnica sobre os últimos conhecimentos referentes ao assunto”, disse Felipe Eulálio.

Os técnicos logo em seguida deverão visitar as estruturas e produzir relatórios, que serão utilizados pelo Idepi para programar as ações necessárias para garantir a manutenção e correção de quaisquer anormalidades que venham a ser detectadas nas barragens.

Felipe Eulálio defendeu que a execução dessas medidas seja realizada em parceria com outros órgãos como a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar) e Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec).

Veja as barragens de responsabilidade do IDEPI

Salgadinho – Simões

Corredores – Campo Maior

Piracuruca – Piracuruca

São Vicente – São Miguel do Tapuio

Barreiras – Fronteiras

Bonfim – Bonfim

Salinas – São Francisco do Piauí

Mesa de Pedra – Valença do Piauí

Pedra Redonda – São Francisco de Assis do Piauí

Algodões II – Curimatá

Poços – Itaueira

Poço do Marruá – Patos do Piauí

Estreito – Francisco Macedo

Bezerro – José de Freitas

Emparedado – Campo Maior

