IDEPI vai treinar população ribeirinha para casos de acidentes em barragens no Piauí

A população ribeirinha que reside nas proximidades das 15 maiores barragens do Piauí receberá treinamento para casos de acidentes nos reservatórios. A medida é um dos pontos que serão implementados com o Plano de Gestão e Segurança das Barragens do Piauí elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI).

O diretor-geral do IDEPI, Leonardo Sobral, explicou durante entrevista ao apresentador Douglas Cordeiro, no programa O Dia News, da O Dia Tv, que o plano está sendo construído com técnicos com reconhecimento internacional, servirá para os casos de emergência e capacitará equipes nos municípios que abrigam as barragens.

“Com o plano, iremos elaborar um manual de ações que deverão ser seguidas pelo Governo do Estado e também pela população ribeirinha. As pessoas que residem nas proximidades serão treinadas também para o bom convívio social com essas barragens. Vamos detalhar minuciosamente todos os elementos estruturais, iremos fazer um levantamento dos equipamentos”, disse.

A Barragem de Piracuruca foi eleita pelos técnicos do IDEPI para ser a pioneira na implantação do Plano de Segurança. Logo depois, será a vez da Barragem de Curimatá e Barragem de Salinas, em São Francisco do Piauí. Leonardo Sobral comentou que até o final do ano esses três reservatórios estarão contemplados com o plano.

O diretor-geral do IDEPI tranquilizou a população que as 15 principais barragens do Piauí estão operando sem risco. “Nesse ano o período chuvoso foi muito forte, bem mais forte que o ano passado. E todas as nossas barragens operaram de modo satisfatório. E seja no período chuvoso ou na estiagem nossa equipe percorre todas as barragens e não encontraram nenhuma anomalia mais grave”, finalizou Leonardo.

