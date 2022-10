IFPI abre 4.125 mil vagas para cursos técnicos; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o exame classificatório de ingresso em cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí, o Ifpi. Ao todo, a instituição está oferecendo 4.125 vagas em 20 campi em Teresina e no interior do Estado. Os cursos técnicos são gratuitos e ofertados de forma integrada ao Ensino Médio para quem concluiu ou está concluindo o Fundamental; de forma concomitante, para quem vai cursar, em 2023, o Ensino Médio em outra instituição; e subsequente para quem tiver concluído o Ensino Médio até a data da matrícula.





Foto: Reprodução/Google Maps

Para se inscrever, os interessados devem acessar no site seleção.ifpi.edu.br entre 3 de outubro e 6 de novembro. A taxa de inscrição é R$ 20,00 e o pagamento poderá ser feito até o dia 7 de novembro.

As provas do exame classificatório para os cursos técnicos do Ifpi acontecem no dia 11 de dezembro e terão 60 questões sendo 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática. O resultado final será divulgado a partir de 13 de janeiro de 2023.

É importante lembrar que os candidatos não aprovados para os cursos que se inscreveram poderão optar por outro curso desde que haja vaga remanescente. Na reopção, o candidato poderá escolher mais de um curso e será levada em consideração a ordem de preferência da opção escolhida. A convocação para se inscrever na reopção será publicada no site do Ifpi.

Com informações do Ifpi