IFPI divulga edital com mais de 300 vagas para estudantes em seis municípios piauienses

A partir desta segunda-feira (21), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) irá abrir as inscrições para o ingresso de estudantes nas modalidades concomitante e subsequente no período letivo de 2023. Por meio da chamada pública, serão ofertadas 350 vagas aos jovens que estejam cursando o ensino médio em outra instituição ou que já tenham concluído e querem uma formação técnica.

As vagas são destinadas a seis diferentes municípios do estado: Teresina, José de Freitas, Pedro II, PIO IX, São Raimundo Nonato e Paulistana.



Confira aqui o edital completo



(Foto: Arquivo ODIA)

De acordo com o cronograma, as inscrições, que são gratuitas, seguem até o dia 18 de dezembro e devem ser realizadas por meio do site do IFPI. Os candidatos serão avaliados pelo rendimento escolar nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.

Ainda segundo o edital, 50% das vagas ofertadas serão destinadas a estudantes da rede pública de ensino. Além disso, candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas deverão passar pelo procedimento de heteroidentificação, através de uma Banca de Validação de Autodeclaração Étnico-racial.



O resultado final deve ser divulgado a partir do dia 9 de janeiro de 2023 e será publicado neste endereço eletrônico.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do IFPI