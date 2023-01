IFPI divulga locais de prova do Vestibular 2023; seleção acontece no domingo (15)

Os candidatos que irão realizar o Vestibular 2023 do Instituto Federal do Piauí (IFPI) já podem consultar seus locais de provas. O Instituto divulgou nesta sexta-feira (06), de forma antecipada, aonde as provas serão aplicadas no próximo domingo (15), das 13h às 18h. Ao todo, serão ofertadas 2.265 vagas nos cursos superiores do IFPI.



Os portões dos locais de prova serão abertos a partir das 12h e o fechamento será às 13h. É importante que os candidatos consultem, com antecedência, onde farão as provas. A consulta deve ser feita pela internet, no site https://selecao.ifpi.edu.br.



O Vestibular conta com uma prova objetiva e uma redação. A objetiva terá 60 questões de múltipla escolha e considerará as competências e habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Já a prova de redação constará de produção de um texto, dissertativo-argumentativo, no gênero prosa.



O resultado final do Vestibular do IFPI será divulgado a partir do dia 13 de fevereiro de 2023.



Candidato, consulte seu local de prova.



Com informações do IFPI