IFPI lança editais de concurso com 129 vagas para professor e técnico; veja

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lançou na manhã desta sexta-feira (24) dois editais de concurso para provimento de cargos técnico-administrativos em educação e cargo efetivo da carreira de magistério do ensino básico. O concurso para professor visa o preenchimento de 98 vagas para convocação imediata e a formação de cadastro reserva para suprir as vagas que vierem a surgir após o processo seletivo. Já o concurso para técnico-administrativo visa o preenchimento de 31 vagas também para provimento imediato.



Confira aqui o edital do concurso para técnico-administrativo



Confira aqui o edital do concurso para professor





Foto: Arquivo O Dia

Remuneração

Para o cargo de técnico-administrativo, as remunerações corresponderão à classe, padrão de vencimento e nível de escolaridade dos cargos. Para os cargos de nível E, o vencimento básico é de R$ 4.108,66 mais auxílio alimentação de R$ 458,00. Para os cargos de nível D, o vencimento básico é de R$ 2,446,66 mais o auxílio alimentação de R$ 458,00.

Já para os cargos de magistério, o regime de trabalho é com dedicação exclusiva com vencimento básico de R$ 4.472,64 com retribuição por titulação. Os aprovados que possuírem aperfeiçoamento receberão retribuição de R$ 447,26; os aprovados que tenham especialização receberão retribuição de R$ 894,53; os aprovados com mestrado receberão R$ 2.236,32 de retribuição e os aprovados com doutorado receberão R$ 5.1443,54 de retribuição.

Inscrições

As inscrições para o concurso de técnico-administrativo deverão ser feitas pela internet no sistema de seleção do IFPI. Para candidatos de nível D, a inscrição é R$ 100,00 e para os candidatos de nível E o valor da inscrição é R$ 120,00. Já as inscrições para o concurso de professor custarão R$ 170,00 e também deverão ser feitas pelo sistema de seleção do IFPI. As inscrições acontecem de 9 a 25 de julho.

Aplicação das provas

As provas para o cargo de professor serão aplicadas em 18 de setembro de acordo com o cronograma previsto no edital. Já as provas para o cargo de técnico-administrativo ocorrerão no dia 25 de setembro

O concurso para professor terá três etapas que constarão de prova objetiva de conhecimentos específicos, de natureza classificatória; prova de desempenho didático-pedagógico, de natureza eliminatória e classificatória; e a prova de títulos de natureza classificatória. Já o concurso para técnico-administrativo terá uma única etapa que constará de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no