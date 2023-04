IFPI lança edital com 1.460 vagas para cursos técnicos; saiba como se inscrever

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lançou, nessa quinta-feira (20), edital com 1.460 vagas para cursos técnicos na instituição de ensino. O teste vai selecionar alunos para o segundo período letivo deste ano. As inscrições no Exame Classificatório devem ser feitas no endereço eletrônico selecao.ifipi.edu.br no período de 27 de abril a 6 de junho.



Confira o edital completo aqui



As vagas são para 12 campi do IFPI: Angical, Campo Maior, Cocal, Dirceu, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença. Os cursos técnicos são gratuitos e, nesta edição, são ofertados em duas formas: concomitante, para quem cursa, em 2023, o ensino médio em outra instituição; e subsequente, para quem tiver concluído o ensino médio até a data da matrícula.



O candidato também deve ficar atento ao pagamento da taxa de inscrição, que será de R$ 15 e terá que ser feita até o dia 7 de junho. O pagamento pode ser feito exclusivamente nas agências e caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou seus correspondentes bancários.

Tem direito a pedir a taxa de isenção da inscrição, o candidato que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, cuja renda familiar mensal por pessoa seja inferior ou igual a meio salário mínimo. O pedido deve ser feito no ato da inscrição, mediante escolha da inscrição do tipo “Isento” e indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e documento de identificação RG.

Prova



A prova do Exame Classificatório será aplicada no dia 2 de julho. Ela terá 60 questões, sendo 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática, cada uma delas com cinco alternativas, com uma única opção correta. O resultado final será divulgado a partir do dia 24 de julho.



Com informações do IFPI

