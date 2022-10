Ifpi lança vestibular próprio com 2.265 vagas para 58 cursos superiores

O Instituto Federal do Piauí (Ifpi) lançou nesta terça-feira (18) o vestibular Ifpi 2023. Serão ofertadas 2.265 vagas para 58 cursos superiores em 17 campi. O processo seletivo próprio ocorre após 13 anos utilizando o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como meio de entrada.



A decisão de fazer o processo seletivo próprio do Ifpi vem após o Instituto entender que o Sisu tem apresentado dificuldades para o preenchimento de vagas. Com o retorno do vestibular próprio, o Ifpi pretende regionalizar o meio de entrada à instituição. O anúncio foi feito pelo reitor do Instituto, professor Paulo Borges.



Observamos que o arranjo produtivo, com a regionalização, perdeu força. Muitas vezes, o candidato que fez sua matrícula mora em outra cidade ou Estado, deixando essa vaga ociosa, deixando de oportunizar para aquele candidato da própria região. Todos nossos alunos que estão terminando o Ensino Médio no interior do Piauí têm a oportunidade de fazer um curso superior sem sair da sua própria região.

Para que o certame ocorra, o Ifpi está destinando cerca de R$ 480 mil em recursos próprios. “A taxa é de R$ 40 e muitas vezes o aluno e a família não tem esse valor”, pontuou.





(Foto: Arquivo ODIA)

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:



45% ampla concorrência;

5% pessoas oriundas de escolas públicas;

50% pessoas de escolas públicas, pretos e indígenas e classificação por renda.

O processo seletivo contemplará cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia. Este último tem formação mais especializada em áreas científicas e tecnológicas, formando tecnólogos.



A inscrição custa R$ 40, mas o candidato poderá conseguir isenção caso atenda aos seguintes requisitos: ter renda familiar per capita igual ou inferior a salário mínimo e meio; quem cursou o Ensino Médio completo em escola pública ou como bolsista integral em rede privada.



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet na página de seleções do Ifpi. Com relação à prova, ela terá 60 questões de múltipla escolha valendo 60 pontos e uma redação valendo 20 pontos. Vale lembrar que o candidato deve optar por uma língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) no ato da inscrição.



Cronograma do Vestibular Ifpi 2023

Inscrições: 10 novembro a 12 de dezembro

10 novembro a 12 de dezembro Isenção de taxa: 18 a 31 de novembro

18 a 31 de novembro Pagamento da taxa : até 13 de dezembro

: até 13 de dezembro Aplicação das provas: 15 de janeiro de 2023

15 de janeiro de 2023 Resultado preliminar: 08 de fevereiro de 2023

08 de fevereiro de 2023 Resultado final: 13 de fevereiro de 2023

Vagas por cidades

Angical: 120

Campo Maior: 80

Cocal: 120

Corrente: 160

Floriano: 120

Oeiras: 80

Parnaíba: 160

Paulistana: 110

Pedro II: 120

Picos: 120

Piripiri: 110

São João do Piauí: 80

São Raimundo Nonato: 110

Teresina Central: 480

Teresina Zona Sul: 135

Uruçuí: 120

Valença: 10

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no