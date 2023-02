IFPI oferece 450 vagas para especialização na área de saúde em nove municípios; veja quais

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) está oferecendo 450 vagas para especialização em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. O curso será gratuito e oferecido em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As inscrições tiveram início no dia 10 de fevereiro e seguem até o dia 22/02, por meio do site da IFPI. Para se inscrever, é necessário realizar o pagamento de uma taxa de R$ 20. Além disso, é preciso enviar a documentação listada no edital para o e-mail [email protected].

As vagas estão sendo ofertadas para os polos da instituição localizados nos municípios de Elesbão Veloso, Luzilândia, Altos, Gilbués, Castelo do Piauí, Barras, Monsenhor Gil, Teresina e Valença do Piauí. Poderão inscrever-se todos os portadores de diploma de curso superior da área de saúde humana. Veja aqui o edital completo.



De acordo com o edital, para cada município há 27 vagas para ampla concorrência, 10 vagas para pretos, pardos e indígenas, 3 vagas para pessoas com deficiência e 10 vagas para servidores do IFPI, totalizando 50 vagas em cada uma das cidades.



Vale ressaltar que as aulas serão na modalidade a distância, mas com atividades presenciais obrigatórias aos sábados, cuja frequência será de acordo com o planejamento e a necessidade de cada disciplina.



O processo de seleção será feito com base na documentação dos candidatos e análise curricular. O resultado final será publicado no dia 1º de março, no site do IFPI. Já o período da matrícula irá ocorrer entres os dias 2 e 3 de março/2023.



