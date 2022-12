IFPI prorroga até o dia 15 de dezembro o prazo das inscrições para o Vestibular 2023

O prazo das inscrições para o Vestibular do Instituto Federal do Piauí (IFPI) foram prorrogadas até as 16h da próxima quinta-feira (15). A instituição está oferecendo 2.265 vagas em 58 cursos superiores de 17 campi. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site https://selecao.ifpi.edu.br. Com a modificação do cronograma, a data para pagamento da taxa de inscrição também foi prorrogada até o dia 15.

(Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A taxa, no valor de 40 reais, deve ser paga nas agências, aplicativo ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, além de seus correspondentes bancários. Os cursos do IFPI são gratuitos e de três tipos: bacharelado, licenciatura e tecnologia. O IFPI também reserva vagas para candidatos com deficiência e para quem cursou o ensino médio integralmente em escola pública.

No dia 15 de janeiro de 2023, os candidatos irão fazer uma prova objetiva e uma redação. A objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha e considerará as competências e habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Já a prova de redação constará de produção de um texto, dissertativo-argumentativo, no gênero prosa. O resultado final será divulgado a partir do dia 13 de fevereiro.

Cursos superiores ofertados pelo IFPI no Vestibular:

- Administração

- Agroecologia

- Agronomia

- Alimentos

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Ciências Biológicas

- Design de Moda

- Engenharia Civil

- Engenharia Mecânica

- Física

- Gastronomia

- Geoprocessamento

- Gestão Ambiental

- Gestão de Recursos Humanos

- Informática

- Matemática

- Processos Gerenciais

- Química

- Radiologia

- Secretariado

- Zootecnia

Com informações do IFPI