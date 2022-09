IFPI publica locais de prova do concurso para técnicos-administrativos em Educação

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) divulgou os locais de prova do concurso para servidores técnico-administrativos em Educação. As provas do certame serão aplicadas no dia 25 de setembro, em Teresina (PI).



Além dos locais de prova, a Comissão de Seleção de Pessoal, responsável pela organização do concurso, também liberou a concorrência e a listagem geral de candidatos inscritos (ampla concorrência, negros e pessoas com deficiência).



Para a carreira dos técnicos-administrativos, estão em disputa 31 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior.



Consulte seu local de prova na página do concurso.



O salário dos aprovados pode chegar até R$ 9.616,18 para docentes e R$ 4.638,66 para técnicos, além dos benefícios. Para o cargo de professor estão sendo ofertadas 98 vagas em diversas áreas. Já para os cargos técnico-administrativos em educação são oferecidas 31 vagas para quem tem nível médio, técnico ou superior.



