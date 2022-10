Ifpi sofre corte milionário no orçamento e funcionamento da instituição fica comprometido

O Instituto Federal do Piauí (Ifpi) é uma das instituições afetadas pelo corte no orçamento das universidades e colégios federais feito pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (05). A instituição sofreu um corte de R$ 3,4 milhões em seu orçamento e isso acabou por comprometer o fechamento de contratos de serviços básicos para o funcionamento dos campi em todo o Estado.



A informação consta em nota divulgada pelo próprio Ifpi. De acordo com o Instituto, este corte milionário no orçamento discricionário inviabiliza o pagamento de contratos realizados pela instituição como, por exemplo, o pagamento das despesas com energia elétrica. Vale lembrar que este não é a primeira vez que o Ifpi sofre uma redução em sua verba: em maio houve um bloqueio de R$ 10 milhões e em junho, R$ 5 milhões foram efetivamente cortados.

O Ifpi diz em nota: “Os sucessivos cortes vem impactando o funcionamento da instituição, afetando diretamente contratos de água, energia, limpeza, vigilância, cozinha entre outros e comprometendo os serviços prestados pelo Ifpi à sua comunidade acadêmica como a concessão de auxílios, atividades de visitas técnicas, aquisição de insumos de laboratórios, organização e participação em eventos acadêmicos, fomento à extensão e pesquisa, dentre outras ações”.



Situação inviabiliza universidades, diz Andifes

Os bloqueios de verbas destinados às instituições federais de ensino brasileiras não são recentes. Na última sexta-feira (30), foram R$ 147 milhões contingenciados para os colégios federais e cerca de R$ 323 milhões para as universidades. Somados aos cortes anteriores, estes valores já chegam a R$ 763 milhões nas instituições de ensino superior e R$ 300 milhões no orçamento dos colégios de educação básica federais.

O decreto assinado ontem (05) pelo presidente Jair Bolsonaro formalizou o contingenciamento no âmbito de todo o MEC de R$ 2.3000 bilhões. É R$ 1.340 bilhão anunciado entre julho e agosto e R$ 1.509 bilhão para agora.

Após o anúncio de mais um bloqueio, a Associação Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andifes), se reuniu com o Secretário de Educação de Ensino Superior do MEC, Wagner Vilas Boas. Por meio de nota, a entidade afirmou que “a limitação estabelecida pelo decreto do presidente Jair Bolsonaro praticamente esgota as possibilidades de pagamentos a partir de agora” e classificou a situação como “insustentável”.

Adufpi repudiou decreto federal que limita verba

Outra instituição que também pode ser afetada pelos cortes na Educação pelo Governo Federal é a Universidade Federal do Piauí (UFPI). A universidade ainda não se manifestou sobre a situação, mas a Associação dos Docentes da instituição, a Adufpi, manifestou publicamente nota de repúdio contra o decreto que estabeleceu as limitações de recursos em todas as unidades do Ministério da Educação.

De acordo com a Adufpi, o percentual de corte é de 5,8%, o que, em termos mais diretos, representa um desfalque de R$ 328,5 milhões no orçamento das universidades federais. Em nota, a Adufpi também reiterou que as universidades correm o risco de parar suas atividades. “A situação financeira, que já ocasionava a precarização da educação, agora aponta para o inevitável colapso. A Adufpi expressa preocupação com a atual conjuntura e convoca toda a comunidade acadêmica a se mobilizar em defesa da educação superior pública, gratuita e de qualidade”, disse a entidade em nota.

A Adufpi também cobrou da Administração Superior da UFPI um posicionamento sobre os cortes.

